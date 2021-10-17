Президент "Урала" назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА
Фото: сайт "Урала"/Автор неизвестен
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов остался крайне недоволен судейством в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).
"Это очень обидное поражение. Конечно, мы будем обращаться в судейскую комиссию. Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с "Краснодаром", теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это "в естественном положении". А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями", - приводит слова Иванова Sport24.ru.
Благодаря победе ЦСКА, набрав 20 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с девятью очками остался на 14-й позиции.
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