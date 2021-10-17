Президент "Урала" назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА

Фото: сайт "Урала"/Автор неизвестен

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов остался крайне недоволен судейством в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).

"Это очень обидное поражение. Конечно, мы будем обращаться в судейскую комиссию. Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с "Краснодаром", теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это "в естественном положении". А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями", - приводит слова Иванова Sport24.ru.

Благодаря победе ЦСКА, набрав 20 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с девятью очками остался на 14-й позиции.

Не пропустите: "Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ. | http://soccernews.ru