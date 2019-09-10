Президент "Урала" назвал условие для подписания Кокорина и Мамаева

Теги уралалександр кокоринпавел мамаев

Президент "Урала" назвал условие для подписания Кокорина и Мамаева

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил о готовности подписать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если они снизят свои финансовые аппетиты.

"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр - качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жёстко наказали. Год без футбола... Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть.

Кокорин? Не факт, что он сразу заиграет в "Зените". Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом - по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, "Урал" не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты", - сказал Иванов.

Напомним, что Кокорин и Мамаев 17 сентября выйдут из исправительной колонии. На прошлой неделе суд удовлетворил ходатайство о досрочно-условном освобождении футболистов.

Не пропустите: Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса

ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов