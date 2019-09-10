Президент "Урала" назвал условие для подписания Кокорина и Мамаева
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил о готовности подписать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если они снизят свои финансовые аппетиты.
"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр - качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жёстко наказали. Год без футбола... Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть.
Кокорин? Не факт, что он сразу заиграет в "Зените". Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом - по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, "Урал" не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты", - сказал Иванов.
Напомним, что Кокорин и Мамаев 17 сентября выйдут из исправительной колонии. На прошлой неделе суд удовлетворил ходатайство о досрочно-условном освобождении футболистов.
Не пропустите: Президент РПЛ высказался о скором освобождении Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
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