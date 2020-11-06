Президент "Урала" назвал задачу команды на матч со "Спартаком"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против московского "Спартака".

"Мы готовимся к игре со "Спартаком" как к очередному рядовому матчу чемпионата. Понимаем, что соперник - очень популярная команда по всей стране и один из лидеров текущего сезона. Но для нас любой матч важен. За победу над любой командой даётся три очка. И мы будем бороться за эти очки - как в ближайшей игре со "Спартаком", так и в любой другой. Думаю, "красно-белые" тоже хотят победить, поэтому ждём очень непростого противостояния, но намерены биться за победу", - сказал Иванов.

Матч состоится в Екатеринбурге в субботу в 14:00 по московскому времени.

По итогам 13 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" - третье.

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