Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ
Фото твиттер "СЭ"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о турнирной цели екатеринбургской команды на сезон 2021/22.
"Наша задача - занять место не ниже десятого, её никто не снимал, будем стараться", - сказал Иванов.
После четырёх туров "Урал" идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
На прошлой неделе у команды сменился главный тренер - вместо Юрия Матвеева был назначен Игорь Шалимов.
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