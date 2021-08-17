Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о турнирной цели екатеринбургской команды на сезон 2021/22.

"Наша задача - занять место не ниже десятого, её никто не снимал, будем стараться", - сказал Иванов.

После четырёх туров "Урал" идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

На прошлой неделе у команды сменился главный тренер - вместо Юрия Матвеева был назначен Игорь Шалимов.

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