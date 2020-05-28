Президент "Урала" - о посте Меркулова: "Дебил дебилом, недалёкий человек"

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Президент "Урала" - о посте Меркулова: "Дебил дебилом, недалёкий человек"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу поста защитника Михаила Меркулова в инстаграме, который необычным образом объявил о том, что покидает клуб.

Напомним, о своём уходе 26-летний футболист объявил в соцсети, опубликовав фото трудовой книжки с подписью "свобода" на английском языке, а также пародию на сцену из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната". 

В видео домовой эльф Добби с лицом Меркулова говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою с лицом президента "Урала" Григория Иванова.

"Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в "Инстаграме" отыграл сцену из "Гарри Поттера", где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалёкий. Не хочу про него говорить, ушёл и ушёл. Молодец, что так написал, мне это неинтересно", - сказал Иванов "Чемпионату".

Ранее сообщалось, что Меркулов может продолжить карьеру в "Рубине".

Не пропустите: "Рубин" близок к подписанию защитника "Урала". | http://soccernews.ru
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