Президент "Урала" оценил шансы возвращения Павлюченко

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Президент "Урала" оценил шансы возвращения Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов оценил шансы возвращения в клуб нападающего Романа Павлюченко, который сегодня покинул "Арарат".

"Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт. Сейчас "Урал" готовится к матчу с "Краснодаром", а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет. Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребёнок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам. Но "Урал" всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он - наш хороший товарищ" - сказал Иванов.

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