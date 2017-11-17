Президент "Урала" оценил шансы возвращения Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов оценил шансы возвращения в клуб нападающего Романа Павлюченко, который сегодня покинул "Арарат".

"Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт. Сейчас "Урал" готовится к матчу с "Краснодаром", а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет. Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребёнок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам. Но "Урал" всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он - наш хороший товарищ" - сказал Иванов.

Не пропустите: Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать". | http://soccernews.ru