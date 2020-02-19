Президент "Урала" оценил возможность перехода в команду Шатова

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможно переходе в команду полузащитника "Зенита" Олега Шатов.

Действующее соглашение 29-летнего игрока с сине-бело-голубыми истекает ближайшим летом. Таким образом, в июле хавбек покинет питерский клуб.

"Олег - наш воспитанник, он наш ребенок. Для него двери "Урала" всегда открыты. Но, понимаете, когда его контракт с "Зенитом" истечет, я уверен, что у него будет еще 2-3 предложения из других клубов. У него семья, трое детей, а мы, к сожалению, не можем предложить ему высокую зарплату. А так, он всегда может прийти к нам и играть в "Урале". Мы хотим, чтобы он еще поиграл на высоком уровне и чтобы у него все срослось", - сказал Иванов.

Свою профессиональную карьеру Шатов начинал в "Урале".

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