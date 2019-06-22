Президент "Урала" опроверг интерес "Спартака" к Меркулову
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что думает об информации о том, что "Спартак" вступил в переговоры с клубом по поводу трансфера защитника Михаила Меркулова.
Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры с "Уралом" по поводу трансфера игрока за 2,5 миллиона евро.
"Про интерес "Спартака" к Меркулову сам узнал из прессы. К нам никто не обращался, и мы тем более не обсуждали финансовую сторону. Читаю уже, что "Урал" хочет за Меркулова 2,5 миллиона. А может, мы пять хотим?!
Если "Спартак" обратится, будем разговаривать, а пока никаких обращений ни от кого нет", - сказал Иванов.
Меркулов играет в "Урале" с 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист участвовал в 28 матчах.
В прошедшем сезоне "Урал" занял 10 место в РПЛ, "Спартак" расположился на 5 позиции.
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