Президент "Урала" опроверг возможное возвращение Павлюченко

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Президент "Урала" опроверг возможное возвращение Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов не подтвердил информацию, согласно которой нападающий "Арарата" Роман Павлюченко может вернуться в екатеринбургский клуб.

"Возвращение Павлюченко в "Урал" - это только слухи, конечно. Думаю, Рома и так свою задачу выполнил на Урале, помог. Только одно его имя уже работало на популяризацию футбола здесь. И "Урал" ему помог, мы всем помогаем" - сказал Иванов.

Напомним, что Павлюченко выступал за "Урал" с 2016 по 2017 год. В этом сезоне 35-летний форвард сыграл за "Арарат" 13 матчей и забил 9 голов.

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