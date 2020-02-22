Президент "Урала" отказал "Рубину" в трансфере Меркулова

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Президент "Урала" отказал "Рубину" в трансфере Меркулова

"Рубин" перед дедлайном пытался приобрести защитника "Урала" Михаила Меркулова, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб активно вёл переговоры с коллегами из Екатеринбурга, однако успеха не сыскал - сделку заблокировал президент уральцев Григорий Иванов.

Тем не менее, "Рубин" не отказался от подписания левого фулбека, рассчитывая заполучить его летом.

В текущем сезоне Меркулов провёл за "Урал" 20 матчей и сделал 1 ассист. Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.

Не пропустите: "Рубин" нацелился на хавбека "Зенита". | http://soccernews.ru 
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