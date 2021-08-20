Президент "Урала" отреагировал на новость о вспышке коронавируса в команде

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Президент "Урала" Григорий Иванов отрицает, что несколько футболистов екатеринбургской команды заразились коронавирусной инфекцией.

"Вы где берёте информацию, там и спрашивайте. У нас нормальная ситуация. Да, есть травмированные. Есть один заболевший. И что дальше? Один грузин 1,5 недели назад заболел, мы его убрали. Всё у нас нормально. Завтра состав посмотрите перед игрой и поймёте, что всё нормально", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что заболели Илья Помазун, Ярослав Годзюр, Вячеслав Подберёзкин и другие игроки.

На субботу запланирован домашний матч "Урала" против московского "Динамо".

Команда из Екатеринбурга занимает последнее место в таблице чемпионата после четырёх сыгранных туров.

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