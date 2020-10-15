Президент "Урала" отреагировал на слухи о возможном возвращении Погребняка

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, возможно ли возвращение в клуб нападающего Павла Погребняка.

Напомним, что 36-летний футболист в июле покинул екатеринбургскую команду в качестве свободного агента.

"Когда кто-то появится, то вы сразу узнаете. А то пишут, что к нам придёт Мирзов, который ушёл в "Химки", потом пишут, что Джорджевич у нас должен оказаться... Если у Паши будет желание, то будем с ним разговаривать", - сказал Иванов.

Погребняк провёл в "Урале" два сезона, сыграл 33 матча и забил 8 голов.

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