Президент "Урала" отреагировал на слухи о возможном возвращении Погребняка
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, возможно ли возвращение в клуб нападающего Павла Погребняка.
Напомним, что 36-летний футболист в июле покинул екатеринбургскую команду в качестве свободного агента.
"Когда кто-то появится, то вы сразу узнаете. А то пишут, что к нам придёт Мирзов, который ушёл в "Химки", потом пишут, что Джорджевич у нас должен оказаться... Если у Паши будет желание, то будем с ним разговаривать", - сказал Иванов.
Погребняк провёл в "Урале" два сезона, сыграл 33 матча и забил 8 голов.
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