Президент "Урала" отреагировал на слухи об интересе "Спартака" к Парфёнову

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что ему ничего неизвестно о желании "Спартака" пригласить главного тренера екатеринбургской команды Дмитрия Парфёнова.

"Парфёнов в "Спартаке"? С "Уралом" никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что "Спартак" заберёт Парфёнова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт, с нами никто не разговаривал. Даже если Парфёнов захочет этого, ещё нужно будет поговорить с клубом, захочет ли клуб отпустить Парфёнова или нет. А то слухи ходят, но конкретики нет никакой. Мы пока никуда не собираемся и ничего не слышим.

Если будет хорошее предложение, и Парфёнов согласится идти в "Спартак", то мы сядем и будем обсуждать эти вопросы. А так сказать, что мы готовы отпустить... Нет, кончено. Это наш тренер, ребята к нему привыкли. Парфёнов хорошо работает. Даже если будет вопрос переговоров, то должно сойтись много факторов, чтобы Дмитрий ушёл. Если мы этого захотим, конечно", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может сделать предложение Парфёнову, если команда 25 сентября вылетит из Кубка России по итогам матча с "КАМАЗом".

45-летний специалист тренирует "Урал" с мая 2018 года. Ранее он возглавлял "Текстильщик" и "Тосно".

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Мирзов близок к возвращению в строй. | http://soccernews.ru