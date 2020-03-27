Президент "Урала" поддержал досрочное завершение сезона в РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что оставшиеся восемь туров российской Премьер-лиги можно не доигрывать, а чемпионат остановить прямо сейчас.

"Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то её ещё не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же. Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать", - сказал Иванов.

Стоит отметить, что "Урал" по итогам 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

На сегодняшний день в российском чемпионате вырисовываются следующие расклады: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - зона Лиги Чемпионов; "Ростов", ЦСКА и "Динамо" - зона Лиги Европы; "Оренбург" и "Рубин" - зона переходных матчей; "Крылья Советов" и "Ахмат" - прямой вылет в ФНЛ.

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