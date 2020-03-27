Президент "Урала" поддержал досрочное завершение сезона в РПЛ

Теги урал

Президент "Урала" поддержал досрочное завершение сезона в РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что оставшиеся восемь туров российской Премьер-лиги можно не доигрывать, а чемпионат остановить прямо сейчас.

"Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то её ещё не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же. Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать", - сказал Иванов.

Стоит отметить, что "Урал" по итогам 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

На сегодняшний день в российском чемпионате вырисовываются следующие расклады: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - зона Лиги Чемпионов; "Ростов", ЦСКА и "Динамо" - зона Лиги Европы; "Оренбург" и "Рубин" - зона переходных матчей; "Крылья Советов" и "Ахмат" - прямой вылет в ФНЛ.

Не пропустите: Радимов выразил уважение Собянину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов