Президент "Урала" поддержал слова Гинера про Егорова

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Президент "Урала" поддержал слова Гинера про Егорова

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о словах президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

"Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича. Судьи так работать не должны. Я являюсь одним из самых ярых противников Егорова. Он не справляется со своими обязанностями, пусть уходит. Зачем мучать себя и футбол?

Казарцев слушает ВАР по 10 минут. Ошибся в прошлой игре, однако его продолжают ставить на матчи. Лучше бы Егоров добровольно ушел. Так случается, что ничего выходит. В этом нет ничего ужасного", - заявил Иванов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Иванов:"Лучше бы Егоров добровольно ушел,иначе мало ли что может случиться"

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