Президент "Урала" поддержал слова Гинера про Егорова
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о словах президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
"Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича. Судьи так работать не должны. Я являюсь одним из самых ярых противников Егорова. Он не справляется со своими обязанностями, пусть уходит. Зачем мучать себя и футбол?
Казарцев слушает ВАР по 10 минут. Ошибся в прошлой игре, однако его продолжают ставить на матчи. Лучше бы Егоров добровольно ушел. Так случается, что ничего выходит. В этом нет ничего ужасного", - заявил Иванов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|34
|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Динамо Москва
|19
|24
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|18
|19
|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|18
|15
|Рубин
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14