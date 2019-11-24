Президент "Урала" поделился мнением о государственном финансировании клубов РПЛ

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Президент "Урала" поделился мнением о государственном финансировании клубов РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что думает о государственном финансировании в России. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Есть ли в "Урале" мои личные деньги? Я не настолько богат. Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, лёгкая атлетика? Не станет государственных денег - не будет и этих видов спорта", - сказал Иванов.

"Урал" занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 24 ноября, команда сыграет со "Спартаком". Начало - в 14:00 (мск).

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