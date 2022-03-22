Президент "Урала" поделился мнением о возможном расширении РПЛ
Фото: инстаграм "Урала"\Автор неизвестен
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о расширении РПЛ и переходе на систему "весна-осень".
"Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет, по восемь человек у команд уехало, у нас – четверо.
Что касается потолка зарплат, мне кажется, он не будет действовать.
Почему я против перехода на "весна-осень"? Разницы нет. Мы же рано или поздно вернемся в международные турниры, будут и матчи сборных.
Так что при любой системе будет футбол в декабре. Может быть, вторую лигу можно перевести на такую систему", – сказал функционер.
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