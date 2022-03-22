Президент "Урала" поделился мнением о возможном расширении РПЛ

Фото: инстаграм "Урала"\Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о расширении РПЛ и переходе на систему "весна-осень".

"Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет, по восемь человек у команд уехало, у нас – четверо.

Что касается потолка зарплат, мне кажется, он не будет действовать.

Почему я против перехода на "весна-осень"? Разницы нет. Мы же рано или поздно вернемся в международные турниры, будут и матчи сборных.

Так что при любой системе будет футбол в декабре. Может быть, вторую лигу можно перевести на такую систему", – сказал функционер.

Также не пропустите: Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне. | http://soccernews.ru