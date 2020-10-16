Президент "Урала" подтвердил возвращение Погребняка

Ещё один футболист из РПЛ вернётся в клуб, который покинул в июле в связи с истечением срока контракта.

Примеру Далера Кузяева и Романа Нойштедтера последует 36-летний форвард Павел Погребняк.

"У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по независящим от нас причинам. Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется. Тренеры решили, что Паша может помочь команде, а потому решили возобновить сотрудничество", - сказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Погребняк выступал за екатеринбургский клуб с 2018 по 2020 год, сыграл 33 матча и забил 8 голов.

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