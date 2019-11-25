Президент "Урала": "Погребняк года 2 еще может играть. Может продолжить карьеру в ФНЛ"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о перспективах в клубе форварда Павла Погребняка. Контракт игрока с клубом истекает по окончании сезона. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Паша нам очень помогает в тех играх, когда выходит. Плюс он свои задачи выполняет и в раздевалке. Возможно, европейский опыт помогает ему оставаться профессионалом в любой ситуации.

О возможном завершении карьеры мы с ним не говорили. Ему 36 лет, он сам прекрасно понимает, что ему нужно. Он в хорошей форме, мог бы запросто продолжить карьеру в каком-нибудь клубе ФНЛ. Я считаю, что он еще года два может играть", - сказал Иванов.

В этом сезоне 36-летний футболист участвовал в 7 матчах команды, не отметившись результативными действиями.

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