Президент "Урала": "Продлили контракты с игроками на 2,5 месяца. С Погребняком тоже"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о том, с кем из футболистов клуб продлил контракты. Также специалист отметил, что заразившийся коронавиурсом форвард команды Павел Погребняк выздоравливает.
"Продлили контракты на 2,5 месяца со всеми игроками, у кого они заканчивались. С Погребняком тоже, несмотря на то, что у него обнаружен коронавирус.
Он уже идет на поправку, состояние улучшилось и мы ждем, когда он выйдет. Как только наберет форму, сразу выпустим на поле. Возможность продления контракта на следующий сезон пока не обсуждали", - сказал Иванов.
Напомним, вся семья Погребняка недавно заразилась коронавирусом.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
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|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
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|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
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|22
|24
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|Оренбург
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|Ахмат
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