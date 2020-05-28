Президент "Урала": "Продлили контракты с игроками на 2,5 месяца. С Погребняком тоже"

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Президент "Урала": "Продлили контракты с игроками на 2,5 месяца. С Погребняком тоже"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о том, с кем из футболистов клуб продлил контракты. Также специалист отметил, что заразившийся коронавиурсом форвард команды Павел Погребняк выздоравливает.

"Продлили контракты на 2,5 месяца со всеми игроками, у кого они заканчивались. С Погребняком тоже, несмотря на то, что у него обнаружен коронавирус.

Он уже идет на поправку, состояние улучшилось и мы ждем, когда он выйдет. Как только наберет форму, сразу выпустим на поле. Возможность продления контракта на следующий сезон пока не обсуждали", - сказал Иванов.

Напомним, вся семья Погребняка недавно заразилась коронавирусом.

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