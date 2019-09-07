Президент "Урала" прокомментировал информацию об интересе клуба к Мамаеву

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на слухи, которые сватают в его клуб полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Мы ни с кем не ведём переговоров, трансферное окно закрыто, у Мамаева контракт с "Краснодаром". Мы не имеем права вступать с ним в переговоры, потому что у игрока действующий контракт. До зимы у нас никаких изменений команды не намечается", - сказал Иванов.

Ранее в российской прессе появились новости о желании "Сочи", "Урала" и "Ахмата" заполучить скандального полузащитника.

Напомним, что Мамаев вскоре станет свободным агентом. "Краснодар" хочет расторгнуть контракт с ним из-за истории с уголовным преследованием.

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