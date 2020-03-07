Президент "Урала" прокомментировал ситуацию с местом проведения матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о спорной ситуации с определением хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".

В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поскольку ранее команды на стадии 1/2 финала встречались дважды.

"Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам. У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Тогда можно было сделать жеребьёвку и перед матчем "Торпедо" с "Химками". Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как всегда было. Нам с "Шинником" сделали жеребьёвку, но у нас было одинаковое количество домашних матчей. А здесь такого нет, поэтому надо продолжать так, как играли. Но как решит РФС, так и будет", - сказал Иванов.

Если брать в расчёт число домашних матчей в текущем розыгрыше Кубка России, то у "Спартака" их больше, соответственно, принимающей стороной должен стать "Зенит".

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