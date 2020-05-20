Президент "Урала" прокомментировал ситуацию с вратарем "Крыльев Советов" Фроловым

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о ситуации с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, которого, по слухам, оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за критику власти РФ.

"Это дело каждого гражданина. За что я ему должен выписать штраф? Это его мнение. У нас свободная страна, все свободны говорить, что хотят. Ну парень что-то сказал, с ним можно сесть поговорить и объяснить. Человек высказал свою точку зрения, она может быть неправильной. Но это его точка зрения. И вообще я не понимаю, почему раздули эту историю. Написали про какой-то штраф, хотя я не верю в это. Я хорошо знаю Шишкова и не верю, что Фролову выписали штраф", - цитирует Иванова E1.RU.

32-летний голкипер играет за самарский клуб с зимы 2020 года. Недавно футболист критично высказался о российском правительстве за действия на фоне пандемии коронавируса, а речи президента Владимира Путина назвал "пустословными".

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