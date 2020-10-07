Президент "Урала" прокомментировал слухи о переходе Джорджевича
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о том, что форвард "Локомотива" Лука Джорджевич может перейти в команду.
"Вот когда он придет в "Урал", и мы увидим его в Екатеринбурге, тогда и будем говорить. Пока только одни разговоры", - сказал Иванов.
26-летний Джорджевич выступает за "Локомотив" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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