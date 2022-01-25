Президент "Урала" прокомментировал трансфер Адамова в "Зенит"
Фото: инстаграм Адамова\Автор неизвестен
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о трансфере Арсена Адамова в петербургский "Зенит".
"Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в "Зените" будет лучше.
И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно в "Зенит". Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В "Урале" посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.
Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что "Зенит" очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и "Зениту" – так будет лучше для всех", – сказал Иванов.
Напомним, что "Зенит" заплатил за Адамова пять миллионов евро.
Также не пропустите: Семин верит в Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" не намерен переплачивать за Юри Алберто
-
1
Ротен прокомментировал слова Бензема в защиту Месси
-
"Севилья" выставила ценник на Диего Карлоса
-
Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"
-
Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта
-
Президент "Урала" прокомментировал трансфер Адамова в "Зенит"
-
"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
-
Адебайор прокомментировал конфликт Обамеянга с "Арсеналом"
-
Семин верит в Миранчука в "Аталанте"
-
"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"
-
"Милан" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"
-
"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"
-
Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ
-
"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича
-
Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов
-
"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
-
Ян Облак заразился коронавирусом незадолго до матча против "Барселоны"
-
Стало известно, сколько будет получать Адамов в "Зените"
-
"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта