Президент "Урала" прокомментировал трансфер Адамова в "Зенит"

Фото: инстаграм Адамова\Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о трансфере Арсена Адамова в петербургский "Зенит".

"Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в "Зените" будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно в "Зенит". Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В "Урале" посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры.

Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что "Зенит" очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и "Зениту" – так будет лучше для всех", – сказал Иванов.

Напомним, что "Зенит" заплатил за Адамова пять миллионов евро.

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