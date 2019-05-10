Президент "Урала": "Прошу больше не ставить на наши игры судью Еськова"

Теги уралоренбург

Президент "Урала": "Прошу больше не ставить на наши игры судью Еськова"

Президент "Урала" Григорий Иванов был очень недоволен работой судей на матче 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:2). 

"Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол "Оренбурга" забит со штрафного, которого и близко не было!

Но если отбросить три результативные ошибки бригады Еськова, тогда, получается, мы выиграли – 1:0! Я и раньше просил не назначать Еськова на наши игры.

Прошу больше его на наши игры не ставить", - сказал Иванов.

"Оренбург", набрав 37 очков, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 34 очками расположился на 11 строчке. 

Не пропустите:  Главный тренер "Урала": "Непонятно, как засчитали гол Сутормина"| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги

"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 27 47
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
6 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
7 Ростов Ростов 28 38
8 Оренбург Оренбург 28 37
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов