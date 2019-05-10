Президент "Урала": "Прошу больше не ставить на наши игры судью Еськова"
Президент "Урала" Григорий Иванов был очень недоволен работой судей на матче 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:2).
"Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол "Оренбурга" забит со штрафного, которого и близко не было!
Но если отбросить три результативные ошибки бригады Еськова, тогда, получается, мы выиграли – 1:0! Я и раньше просил не назначать Еськова на наши игры.
Прошу больше его на наши игры не ставить", - сказал Иванов.
"Оренбург", набрав 37 очков, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 34 очками расположился на 11 строчке.
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|Команда
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|27
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|Краснодар
|27
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|4
|ЦСКА Москва
|27
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|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19