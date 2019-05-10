Президент "Урала": "Прошу больше не ставить на наши игры судью Еськова"

Президент "Урала" Григорий Иванов был очень недоволен работой судей на матче 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:2).

"Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол "Оренбурга" забит со штрафного, которого и близко не было!

Но если отбросить три результативные ошибки бригады Еськова, тогда, получается, мы выиграли – 1:0! Я и раньше просил не назначать Еськова на наши игры.

Прошу больше его на наши игры не ставить", - сказал Иванов.

"Оренбург", набрав 37 очков, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 34 очками расположился на 11 строчке.

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