Президент "Урала" раскритиковал РФС из-за переноса матча с "Шинником"



Президент "Урала" Григорий Иванов подверг критике Российский футбольный союз из-за решения перенести поединок 1/4 финала Кубка России с "Шинником" из-за неготовности поля в Ярославле только в день матча.

"Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! Куда смотрел РФС? Почему "Урал" вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал "Урал", – приводят слова Иванова российские СМИ.

Новая дата проведения матча пока не определена. Победитель пары "Шинник" – "Урал" в полуфинале встретится с победителем матча "Химки" - "Торпедо".

Не пропустите: Матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. | http://soccernews.ru