Президент "Урала" раскритиковал "Спартак" за работу с воспитанниками академии

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Президент "Урала" раскритиковал "Спартак" за работу с воспитанниками академии

Президент "Урала" Григорий Иванов недоумевает по поводу того, что московский "Спартак" так слабо использует потенциал собственной академии.

"У "Спартака" неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: "Ну, дайте же шанс своему молодому". Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками", - сказал Иванов.

По итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" - десятое.

Академия имени Фёдора Черенкова работает с 1936 года, является неоднократным победителем и призёром внутрироссийских и международных соревнований.

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