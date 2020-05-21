Президент "Урала" раскритиковал "Спартак" за работу с воспитанниками академии
Президент "Урала" Григорий Иванов недоумевает по поводу того, что московский "Спартак" так слабо использует потенциал собственной академии.
"У "Спартака" неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: "Ну, дайте же шанс своему молодому". Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками", - сказал Иванов.
По итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" - десятое.
Академия имени Фёдора Черенкова работает с 1936 года, является неоднократным победителем и призёром внутрироссийских и международных соревнований.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20