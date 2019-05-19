Президент "Урала" раскритиковал судейство в матче с "Локомотивом"

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Президент "Урала" раскритиковал судейство в матче с "Локомотивом"

Президент "Урала" Григорий Иванов подверг критике судейство в игре против "Локомотива" (2:2).

"Не люблю говорить о судействе, но сколько это будет продолжаться? Обидно. Сколько еще будут убивать команду? Кому такой футбол нужен? Зачем тогда вообще появляться на поле?

"Локомотиву" нужна была победа? Надо было сказать. Мы бы отказались играть и было бы техническое поражение", - приводят слова Иванова российские СМИ.

Отметим, что главным судьей матча был Владимир Москалев.

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