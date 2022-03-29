Президент "Урала" рассказал, как "Зенит" помог избежать клубу финансовых проблем
Фото твиттер "СЭ"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал финансовое состояние клуба.
"Сейчас всё в порядке, долгов перед сотрудниками и футболистами у нас нет, мы всё вовремя платим. Избежать финансовых трудностей нам помог трансфер Арсена Адамова, за которого мы получили неплохие деньги, сумели заработать.
Я всем болельщикам твёрдо заявляю: этот чемпионат мы точно доиграем. У нас есть на это финансы, перед нами есть обязательства у наших спонсоров. Ну, и, конечно, мы думаем о будущем, о сохранении прописки в Премьер-лиге.
Уже несколько раз в истории наш клуб вылетал из элитного дивизиона и потом долгое время не мог вернуться. Сейчас наши болельщики привыкли к тому, что "Урал" - полноценный участник Премьер-лиги, привыкли к хорошему футболу в Екатеринбурге. Думаю, что никто не даст похоронить футбол в Свердловской области", - сказал Иванов.
Напомним, что в январе "Зенит" купил у "Урала" Адамова за 5 миллионов евро.
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