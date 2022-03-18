Президент "Урала" рассказал о финансовых проблемах клуба

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Президент "Урала" Григорий Иванов признался, что кризис уже ударил по финансовой стабильности екатеринбургского клуба.

"Тяжело, конечно. Мы сейчас пишем письма в Центробанк, чтобы наши легионеры как-то смогли отправлять деньги своим семьям. Плюс ко всему мы не знаем, где и как найти форму на следующий сезон. Много подобных вопросов, мы их просто не поднимаем.

Зачем? Будет время - будем рассказывать о наших проблемах. Я думаю и Правительство, и РФС станут нам всем помогать, не останутся в стороне. Вместе мы сможем преодолеть трудности и продолжать играть в футбол. Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат", - сказал Иванов.

По итогам 21 тура "Урал" занимает 13-е место в таблице РПЛ.

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