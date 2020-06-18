Президент "Урала" рассказал о готовности Погребняка к возобновлению сезона

Теги уралпавел погребняк

Президент "Урала" рассказал о готовности Погребняка к возобновлению сезона

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что форвард Павел Погребняк не примет участия в двух ближайших матчах команды.

Ранее сам футболист заявлял, что будет вынужден пропустить игры против "Рубина" в РПЛ (20 июня) и "Шинника" в Кубке России (24 июня).

"Погребняк в первых двух матчах после рестарта точно не сыграет. Он ещё не начал тренироваться с командой, а на игру Кубка России Павел дисквалифицирован", - сказал Иванов.

Напомним, что 36-летний нападающий, забивший 4 гола в 14 матчах текущего сезона, недавно переболел коронавирусом COVID-19. 

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