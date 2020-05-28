Президент "Урала" рассказал, сколько Погребняк ещё пробудет в больнице

Президент "Урала" Григорий Иванов дал комментарии по поводу самочувствия нападающего команды Павла Погребняка и сроков его выписки из больницы.

Напомним, что футболист заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

"Павел уже готов выйти из больницы, говорит, чтобы мы его забрали, потому что у него всё нормально. Две недели ещё надо будет отбыть карантин. Дай Бог, чтобы Паша вышел поскорее. Неделю его ещё продержат в больнице. Заранее ничего не говорят, но дай Бог. Паша себя чувствует хорошо", - сказал Иванов.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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