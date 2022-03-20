Президент "Урала" рассказал, в какой валюте клуб платит зарплату игрокам

Фото: инстаграм "Урала"\Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о ситуации с зарплатами футболистов и рассказал, что клуб платит в рублях.

"Я считаю, что каждый клуб вправе сам обговаривать с игроками, как это все будет выглядеть.

У нас все контракты в рублях заключены, мы не привязывались к курсу доллара или евро. Поэтому мы довольно спокойно перенесли прошлый кризис и сейчас вовремя платим зарплату в рублях.

90 или 150 рублей за евро – как тут выбирать, если вся команда согласится на 90, мол, мы все понимаем, а два-три игрока скажут, что хотят 150? И что делать? Одним платить по 90, а другим по 150?

Именно поэтому такие вопросы каждый клуб должен решать индивидуально", – сказал Иванов.

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