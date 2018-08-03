Президент "Урала" сделал неожиданное заявление в адрес Мутко
Президент "Урала" Григорий Иванов положительно оценил работу вице-премьера РФ Виталия Мутко в организации Чемпионата Мира-2018, который прошел в России.
"Все прошло на высоком уровне. И это признали все. Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Начиная от Виталия Мутко, который проделал огромнейшую работу.
Люди этого не видят и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы. Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события", – приводит слова Иванова официальный сайт клуба.
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