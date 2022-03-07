Президент "Урала" сделал заявление о будущем украинца Кулакова

Фото твиттер "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил уход из клуба флангового защитника Дениса Кулакова.

35-летний украинец приостановил контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

"Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы всё наладилось, он вернулся в команду.

Мы благодарны Денису за годы в "Урале", он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу. Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать", - сказал Иванов.

Кулаков выступал за "Урал" с лета 2015 года, сыграл 202 матча, забил 1 гол и сделал 25 ассистов.

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