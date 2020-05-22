Президент "Урала" сделал заявление об обнаружении у Погребняка коронавируса

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о выявлении коронавирусной инфекции в организме нападающего екатеринбургской команды Павла Погребняка.

"В принципе про Павла мы всё написали на официальном сайте клуба. Что мне ещё добавить? Я же не врач. Сказали, что у него самая лёгкая форма болезни. У всей команды отрицательный тест, а у него - положительный. Когда он прилетел в Екатеринбург, его поселили в гостиницу. Паша жил в отдельном номере, никуда не выходил. А в один вечер решил пройти КТ, вызвал врачей. Его отвезли в больницу. Там поставили диагноз: двустороннее воспаление лёгких и положительный тест на коронавирус. Вот и всё. Говорят, что ничего страшного пока нет. Сидим-ждём заключения врачей. Оставили Погребняка в больнице.

О примерных сроках лечения я не знаю. Пусть врачи говорят. Всё равно ему потом ещё придётся просидеть две недели на карантине. Сейчас у меня нет информации. К сезону подготовиться он конечно не успеет. Желаем Павлу скорейшего выздоровления. Пусть он скорее вернётся в строй, к нам. Но что поделать? У нас есть кому играть, будем думать... Вообще, получается, что Погребняк в Москве заболел... У нас Паша никуда не ходил, ни с кем не общался, в гостинице сидел, только вот анализ сдал и всё... Так что будьте аккуратны там у себя!" - сказал Иванов.

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

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