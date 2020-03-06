Президент "Урала" сказал, что "Шинник" компенсирует клубу затраты на поездку в Ярославль

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Президент "Урала" сказал, что "Шинник" компенсирует клубу затраты на поездку в Ярославль

Президент "Урала" Григорий Иванов сказал, что "Шинник" компенсирует екатеринбургскому клубу затраты на поездку в Ярославль.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России, который должен был состояться на стадионе в Ярославле, пришлось перенести из-за плохого состояния поля.

"РФС нас заверил, что средства перечислят, что «Шинник» с нами обязательно рассчитается, мы ни с кем еще не связывались по этому вопросу. Мы были готовы играть и в Ярославле, но не на таком поле, на нем нельзя было играть, футболисты могли получить травмы", - приводит слова Иванова ТАСС.

Ранее стало известно, что матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал" состоится 18 марта.

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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Azoma

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Карыч, который ежедневно оскорбляет лучшего самого себя. Спасибо!

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