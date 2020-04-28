Президент "Урала" сообщил, что клуб готов к любому варианту возобновления РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов сказал, что клуб примет любой вариант возобновления сезона РПЛ.

Напомним, РФС рассматривает вариант с возможным возобновлением сезона 21 или 28 июня.заявил, что екатеринбургский клуб готов к любому варианту возобновления чемпионата России. Если чемпионат будет завершен досрочно, лига будет временно расширена до 18 команд.

"Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем, пока это закончится.

Мы обсуждали вопрос по поводу 18 команд в чемпионате и с коллегами выступили за этот вариант. Для такой большой страны такое количество клубов будет нормальным, но сейчас про все это рано говорить", - цитирует Иванова ТАСС.

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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