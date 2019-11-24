Президент "Урала": "То, как Погребняк пашет - отличный пример для молодых"

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Президент "Урала": "То, как Погребняк пашет - отличный пример для молодых"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что думает о результатах нападающего команды Павла Погребняка. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Павел иногда получает травмы, восстанавливается. Но по работе на тренировках к нему никаких вопросов нет! То, как он пашет, - отличный пример для молодых.

Мы изначально рассчитывали, что Погребняк не всегда будет выходить в стартовом составе. В любом случае, он член нашей команды, нашего коллектива. Не могу сказать, что мы им недовольны. Пока все нормально. Павел - заслуженный футболист, мастер, - сказал Иванов.

В этом сезоне 36-летний футболист участвовал в 7 матчах команды, не отметившись результативными действиями.

"Урал" занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 24 ноября, команда сыграет со "Спартаком". Начало - в 14:00 (мск).

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