Президент "Урала": "VAR - это дерьмо! В Европе хотят от него отказаться"

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Президент "Урала": "VAR - это дерьмо! В Европе хотят от него отказаться"

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в очередной раз подверг критике систему видеоассистента арбитра (VAR). 

Напомним, что после видеоповтора был удален нападающий "Урала" Эрик Бикфалви в полуфинальном матче Кубка России с "Арсеналом" (2:2). Екатеринбургский клуб пытался обжаловать удаление игрока, но получил отказ. Теперь форвард пропустит финал Кубка России с "Локомотивом". 

"Ну что тут сказать? Слов нет. Такой беспредел! Не отменили красную Бикфалви. Я не понимаю вообще, что происходит в нашем футболе и в нашем судействе. Но наказывать нужно не судей, а главу департамента Александра Егорова. Его надо срочно убирать! Такого беспредела в конце чемпионата я не помню…

Я же просил Егорова не назначать на наши матчи Еськова! Договаривались с ним. Хватит! Может, Еськов и хочет хорошо нас судить, но у него психологически не получается. А мы все на VAR ссылаемся. Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали… Типа VAR все видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что VAR – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!" - приводят слова Иванова российские СМИ.

Напомним, что Иванов является единственным из руководителей клубов Российской Премьер-Лиги, кто высказался против внедрения VAR в матчах чемпионата России.

Не пропустите: Президент "Урала" раскритиковал судейство в матче с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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