Президент "Урала" высказался о будущем в команде Павла Погребняка

Фото: инстаграм Марии Погребняк/Автор неизвестен

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о будущем в команде нападающего Павла Погребняка.

"Павел сам будет решать, останется он или нет. К тому же у нас сейчас пройдёт совет директоров, и будут приниматься какие-то шаги. Паша все сам знает, и мы с ним разговаривали. Его контракт на данный момент закончился", — приводит слова Иванова "Чемпионат".

37-летний Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел за екатеринбургский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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