Президент "Урала" высказался о победном матче с "Сочи"

Президент "Урала" Григорий Иванов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0).

"Конечно, очень важная победа, сегодня была игра жизни и смерти. Ребята старались, но немого перегорели, эмоции перехлёстывали, из-за чего не смогли довести до логического завершения несколько моментов, где-то играли немного неправильно. Надо сказать ребятам огромное спасибо за самоотдачу, все хотели играть, все бились, благодарен им за этот результат.

Конечно, комфорта мало, поле не очень хорошее, хоть и подогрев есть. У нас в это время всегда в хоккей с мячом играли, а сейчас мы играем в футбол. Я благодарен всем нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать, несмотря на мороз", - добавил он.

Отметим, сочинский клуб большую часть матча играл в меньшинстве.

После 16 туров РПЛ "Сочи" занимает 8-е место в турнирной таблице, "Урал" расположился на 11 строчке.

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