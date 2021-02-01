Президент "Урала" высказался о поведении Тедеско
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о том, как себя ведёт главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, а также усомнился в целесообразности приглашения иностранных специалистов в клубы РПЛ.
"Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведёт себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко.
Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них - не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Она есть, она - хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев.
Или в "Динамо" пришёл Шварц. Выиграл пару матчей, и опять динамовцы начали проигрывать. Я к тому, что иностранцев неправильно рассматривать как нечто божественное, как специалистов, которые гораздо сильнее наших тренеров. В России в большинстве случаев они не оправдывают ожиданий. Я даже с ходу не могу вспомнить того, кто смог бы построить хорошую игру и сделать результат. Не знаю", - сказал Иванов.
Напомним, что Тедеско хочет уйти из "Спартака" летом, в связи с чем он отказался продлевать контракт с клубом.
Не пропустите: Соболев не исключил, что Тедеско останется в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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