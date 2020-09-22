Президент "Урала" высказался о решении РФС признать ошибкой защитанный гол Дзюбы

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу того, что РФС признал ошибкой защитанный гол форварда "Зенита" Артема Дзюбы в ворота екатеринбургской команды в матче 8-го тура РПЛ.

"Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Может, этот гол сыграл плохую услугу "Зениту", и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо. Теперь эпизод разобрали и оказалось, что линию нарисовали неправильно.

Матюнин он и есть Матюнин! Когда мы с "Рубином" играли, он и там искал с Сухим какие-то 2 сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин - нет. Вот это предвзятость. Мое мнение, конечно, может быть ошибочно.

Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метром не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.

Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это все. Самое главное, когда с судьями говоришь, им невоможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены все видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют", - цитирует Иванова Sport24.

А еще: А еще: В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала" | http://soccernews.ru