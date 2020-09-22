Президент "Урала" высказался о решении РФС признать ошибкой защитанный гол Дзюбы

Теги артём дзюбаурал

Президент "Урала" высказался о решении РФС признать ошибкой защитанный гол Дзюбы

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу того, что РФС признал ошибкой  защитанный гол форварда "Зенита" Артема Дзюбы в ворота екатеринбургской команды в матче 8-го тура РПЛ.

"Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Может, этот гол сыграл плохую услугу "Зениту", и они немного расслабились. Не забей они на 3-й минуте, то, может, и не расслабились. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я не против судей. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо. Теперь эпизод разобрали и оказалось, что линию нарисовали неправильно.

Матюнин он и есть Матюнин! Когда мы с "Рубином" играли, он и там искал с Сухим какие-то 2 сантиметра у Панюкова. Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин - нет. Вот это предвзятость. Мое мнение, конечно, может быть ошибочно.

Я против VAR. Ошибки украшают футбол: судьи ошибаются, футболисты с двух метром не попадают. Марадона рукой англичанам забил, до сих пор все это вспоминают. Судейские ошибки разбирают годами, и это тоже разговор о футболе.

Матюнин, может, сам себя накручивает и ошибается. Но нашу команду ему не надо судить. Неправильно это все. Самое главное, когда с судьями говоришь, им невоможно что-то доказать. Журналисты, болельщики, тренеры и спортсмены все видят, а судьи не понимают. Им кажется, что их зря критикуют", - цитирует Иванова Sport24.

А еще: А еще: В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

"Барселона" согласовала контракт с английским талантом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов