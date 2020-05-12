Президент "Урала" высказался о том, будет ли доигран сезон в РПЛ

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Президент "Урала" высказался о том, будет ли доигран сезон в РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, будет ли возобновлен чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавиурса.

"Пока никаких бумаг я не видел. Но есть понимание, что РФС и РПЛ хотят доиграть сезон. Дай бог, чтобы все получилось. Потому что люди устали уже жить без футбола. Реально соскучились по матчам.

Если мы соберемся в двадцатых числах мая, то все реально. Наверное, можно успеть тогда и к 21 июня подготовиться - такая дата тоже фигурирует", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в России отменены. На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен розыгрыш РПЛ. РФС рассматривает две возможные даты рестарта - 21 и 28 июня.

Во всем мире Covid-19 заражены более 4 миллионов человек человек. В России количество подтвержденных случаев инфицирования - 232 тысячи человек.

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