Президент "Урала" высказался о влиянии лимита на легионеров на зарплаты в российском футболе

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов в разговоре со Sports.ru высказался о влиянии лимита на легионеров на зарплаты в российском футболе.

– Сейчас у каждого клуба РПЛ есть второй состав, молодежный – есть, где играть. Или в аренду пусть отдадут. Пускай к нам приходит или в "Уфу". Это надо прорабатывать, садиться и проговаривать.

Ты не первый, с кем я спорю по поводу лимита. Вот ты говоришь: "Цены упадут". Да в честь чего они упадут-то?

– Потому что русским игрокам не будут платить за паспорт.

– Так и сейчас не дают деньги за паспорт.

– "Спартак" дает. Зобнин получает 3,5 миллиона евро, Джикия – 3 миллиона.

– Надо же на себя посмотреть. Откуда это пошло?

– Оттуда, что если не даст "Спартак", то даст "Зенит". А даст потому, что в условиях лимита важны сильные русские.

– Но "Зенит" не может же взять сразу и Зобнина, и Джикию, и Соболева. Сразу пять человек из "Спартака" "Зенит" не возьмет. У них тоже состав есть, команда-то не резиновая.

– "Локомотив" возьмет, "Динамо".

– Пять-шесть клубов. Они и платят больше всех. Пусть они договорятся между собой, это же они зарплаты завышают, это же они делают.

Ладно, пусть возьмут по два-три сильнейших игрока, но не делают парням из вторых команд или молодежек зарплаты как сейчас. Знаю, что ЦСКА не платит много в молодежной команде. Так же и "Спартак" может сделать, и "Зенит", и "Локомотив", – сказал Иванов.

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