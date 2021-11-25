Президент "Урала" высказался о возможном подписании Кокорина

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о возможном подписании российского форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

– "Урал" испытывает в этом сезоне проблемы с результативностью. Вы бы хотели видеть Кокорина в "Урале"?

– Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

– Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви?

– Что я считаю – никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.

– Потянет ли "Урал" контракт Кокорина?

– Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в "Зените", конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в "Фиорентине", – сказал Иванов.

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