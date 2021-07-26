Президент "Урала" высказался о возможной реформе РПЛ

Фото: ФК "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о возможной реформе РПЛ.

Напомним, что компания Hypercube предлагает во втором этапе чемпионата разделить клубы на две группы, по 6 и 10 команд.

"Если у кого-то прибыло, значит, где-то убыло. "Спартак", ЦСКА, "Зенит" - игры между ними всегда топ. Люди с нетерпением ждут два матча каждого с каждым. Однако когда таких матчей станет вдвое больше, градус ожидания снизится, наверное, они немножко приедятся.

А чем провинились середняки и аутсайдеры, если число топ-матчей хотят нарастить за их счет? Гранды сейчас могут во встречах с низами проверить молодежь. Кто-то из более слабых команд, напротив, мечтает прыгнуть выше головы против фаворита, чтобы заметили. Во всем мире такое есть.

Некоторые банкротятся, как "Тамбов" или "Рейнджерс" - тоже неостановимый процесс. И что же теперь, богатых в VIP-клуб, остальных в ссылку?" - сказал Иванов.

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