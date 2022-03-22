Президент "Урала": "Я против отказа от госфинансирования"
Фото твиттер "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что клубы РПЛ не должны из-за кризиса отказываться от финансовой поддержки со стороны государства.
"Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин - барин. Это имиджевая составляющая, может быть. Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования", - сказал Иванов.
Спонсорами "Урала" являются "Трубная металлургическая компания", холдинг "Синара", СКБ-банк и другие.
Команда занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков в 22 турах.
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